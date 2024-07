Plus Kirn

Klettersteigtag für Familien in den Kirner Dolomiten: Alpenverein und X-Sport laden am Sonntag ein

i Der Klettersteigtag für Familien in den Kirner Dolomiten wird ein Abenteuer für Jung und Alt, verspricht Frank Hirt vom X-Sport Kastellaun. Foto: Heiko Keim

Der Klettersteigtag für Familien steht vor der Tür und verspricht ein unvergessliches Erlebnis für Groß und Klein. Am Sonntag, 7. Juli, organisiert die dem Deutschen Alpenverein (DAV) angehörige Ortsgruppe Idar-Oberstein in Kooperation mit dem Sport- und Outdoorhändler X-Sport in Kastellaun einen spannenden Tag in den Kirner Dolomiten.