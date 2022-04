Secondhand-Ware wird immer beliebter – das stellen zumindest die ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen der Kleiderkammer in Rheinböllen fest. Gerade junge Menschen würden immer wieder nach gut erhaltener Kleidung aus zweiter Hand fragen, so die Beobachtung von Käthe Wagner. Wagner ist als Gründungsmitglied seit 1990 von Anfang an mit dabei und hat die Kleiderkammer bis Ende 2019 geleitet.