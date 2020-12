Hunsrück-Mittelrhein

Die Kläranlagen und das Abwassernetz in der neu fusionierten Verbandsgemeinde Hunsrück-Mittelrhein sind zum Teil in die Jahre gekommen. Bis 2025 sollen insgesamt rund 42 Millionen Euro investiert werden, knapp sieben Millionen Euro davon noch in diesem Jahr. Die Gebühren sollen jedoch stabil bleiben, sagte VG-Bürgermeister Peter Unkel in der jüngsten Ratssitzung.