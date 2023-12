Kita-Zweckverband Kirchberg am Start: Gemeinden wollen Aufgaben gemeinsam bewältigen

Der Kindertagesstättenzweckverband Verbandsgemeinde Kirchberg geht zum 1. Januar 2024 an den Start. Am Montag gründeten 37 Ortsgemeinden und die Stadt Kirchberg den Verbund. Das berichtet die Verbandsgemeinde Kirchberg in einer Presseerklärung. Mit dem Zweckverband wollen diese Kommunen die vielfältigen Aufgaben in den sieben Kindertagesstätten künftig auf einer neuen Ebene gemeinsam bewältigen.