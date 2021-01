Kirchberg

Es war ein eher ungewöhnlicher Einstieg in eine Stadtratssitzung, die Bürgermeister Werner Wöllstein bei der jüngsten Zusammenkunft des Gremiums wählte. Denn Wöllstein nutzte die Sitzung, um eine Stellungnahme zu verlesen, die von allen Fraktionen und dem gesamten Stadtvorstand mitgetragen wurde. Grund hierfür war ein am 1. Dezember in unserer Zeitung erschienener Leserbrief eines Kirchberger Bürgers, der auf die vorangegangene Ratssitzung im November Bezug nahm.