Es war ein Stichtag, den sich gewiss viele Erzieher, aber auch Eltern im Rhein-Hunsrück-Kreis rot im Kalender angestrichen hatten. Am Donnerstag ist das neue Kita-Gesetz des Landes vollständig in Kraft getreten. Damit hat nun jedes Kind ab zwei Jahren in Rheinland-Pfalz einen Anspruch auf sieben Stunden Betreuung und ein Mittagessen in der Kita.