Emmelshausen

Für Leseratten brechen wieder bessere Zeiten an. Auch die Bibliotheken in der Region haben sich Konzepte überlegt, wie sie den Betrieb während der Corona-Krise wieder aufnehmen können. Die Stadtbücherei Emmelshausen hat mit Einschränkungen seit knapp drei Wochen wieder geöffnet, was vor allem die jungen Bücherfreunde aus der Region sehr freuen dürfte.