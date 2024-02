Plus Ellern Kirchengemeinde Soonblick wählt neues Presbyterium: Zwölf Bewerber sind für zehn Plätze angetreten Die evangelische Kirchengemeinde Soonblick hat eine neue Gemeindeleitung gewählt. Für die zehn Plätze im Presbyterium hatten sich zwölf Kandidatinnen und Kandidaten beworben, sodass hier eine Wahl nötig wurde. Es war die einzige Wahl im Kirchenkreis Simmern-Trarbach, in allen anderen Gemeinden galten die jeweiligen Bewerberinnen und Bewerber bereits als gewählt, da es hier nur so viele Kandidaten gab, wie zu wählen waren, oder es zu wenige Bewerber gab.

Dabei stieß die Wahl in der Kirchengemeinde Soonblick auf großes Interesse. Von den insgesamt 1704 Wahlberechtigten nutzten 569 Gemeindemitglieder ihr Wahlrecht und gaben ihre Stimme ab. Dies ist eine Wahlbeteiligung von rund 30 Prozent. 547 Wahlberechtigte wählten per Briefwahl, 22 gingen im Wahllokal im Benjamin-Kossuth-Haus in Ellern zur Wahl. Es ...