Die zweite Veranstaltung der Reihe „Kirchen sind Heimat“ können Interessierte am kommenden Sonntag, 30. Mai, 17 Uhr, im Livestream erleben. Im Angebot beim digitalen Besuch in Riegenroth ist „Kirche in Heimat/Sprache – Ausstellung – Konzert – Vadder unser uff Hunsricker Platt“, bei der auch die Band All That Jazz mitwirkt.