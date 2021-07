Es waren wahrlich keine rosigen Zeiten, als Lise Leonhardt am 7. Juli 1921, also heute vor 100 Jahren, in Kirchberg das Licht der Welt erblickte. Der Hunsrück war unter französischer Besatzung, viele Grundrechte waren eingeschränkt, nach dem verlorenen Ersten Weltkrieg wurde die Welt auch neu geordnet. Und trotz allem verlebte Lise Leonhardt eine behütete Kindheit, wie sie erzählt.