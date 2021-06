Kirchberger Museum nimmt ab Sonntag Stadtgeschichte in den Fokus: Heimathaus erinnert auch an Nanny Lambrecht

Ein feines Tischdeckchen ziert den dunklen Holztisch, um den vier Holzstühle mit filigranem Muster zum Verweilen einladen. Die Blümchenkanne lässt den Duft von Kaffee in die Nase steigen, an der Wand hängt eine alte Pendeluhr, in der Ecke steht ein gusseiserner und reich verzierter Ofen. Kaum hat man die „gute Stube“ im ersten Stockwerk des Kirchberger Heimathauses betreten, fühlt man sich zurückversetzt ins späte 19. und frühe 20. Jahrhundert. In die Zeit also, in der auch die Schriftstellerin Nanny Lambrecht in der Stadt auf dem Berge das Licht der Welt erblickte. Neben der Stadt und ihrer Geschichte soll auch sie in diesem Jahr einen Schwerpunkt des kleinen Museums bilden.