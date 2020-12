Simmern

Es war eine Heimatbegegnung der besonderen Art: Am vergangenen Freitagabend war die Stadt Kirchberg zu Gast in Simmern. Das Open-Air-Kino auf dem Marktplatz in Kirchberg ist eine Institution, und auch dieses Jahr hätte das Simmerner Pro-Winzkino dort im Rahmen der Filmfestspiele eine Aufführung organisieren sollen. Da dies durch die Corona-Pandemie aber nicht möglich war, luden die Heimat-Europa-Filmfestspiele die Stadt Kirchberg zu einem Kirchberger Abend nach Simmern ein.