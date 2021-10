Ein Herbst ohne die Michaelismärkte in Sohren und Kirchberg war bis vor einem Jahr wohl nicht denkbar. Doch dann kam die Corona-Pandemie. Ausgerechnet in dem Jahr, in dem die Kirchberger Veranstaltung ihr 850. Jubiläum hätten feiern können, mussten die Märkte ausfallen. Und auch an diesem Jahr ist an eine Durchführung dieser Traditionsveranstaltungen nicht zu denken.