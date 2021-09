Jetzt wird langsam sichtbar, dass es bald losgeht mit den „Heimat Europa Filmfestspielen“ in Simmern. Am Montag begannen die Mitarbeiter des städtischen Bauhofs damit, die Bühne auf dem neu gestalteten Fruchtmarkt zu errichten. Am Samstag, 7. August, ist hier um 19.30 Uhr Premiere.