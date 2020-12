Gemünden

Einen „Abschied mit Abstand“ nahmen die Viertklässler an der Soonwaldschule in Gemünden, die vergangene Woche aus der Schulgemeinschaft zu Füßen des Soonwaldes verabschiedet wurden. Die Schulleitung und das Kollegium der Bildungseinrichtung ließen es sich nicht nehmen, mit den Schülern trotz aller Einschränkungen durch die Corona-Pandemie eine Feier in einem würdigen Rahmen zu veranstalten.