Rheinböllen

Kilometerlanger Stau auf der A61: Unfall mit fünf Fahrzeugen, darunter zwei Streifenwagen

i Symbolbild: dpa Foto: dpa

In den frühen Morgenstunden wurde die Autobahn 61 in der Baustelle nahe Rheinböllen gesperrt. In Fahrtrichtung Süden ereignete sich ein Unfall mit fünf Fahrzeugen – darunter zwei Streifenwagen.