Die Bopparder Stiftung „Kick for Help“ startet ein neues Projekt in Namibia. Den Schülern der Dornfeld High School in der Nähe der Stadt Gobabis soll mit dem neuen Projekt im Rahmen des Sportunterrichts und der Freizeitbeschäftigungen ermöglicht werden, am Wochenende Fußball zu spielen.