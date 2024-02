Mit einem Programm der Superlative hat die Katholische Frauengemeinschaft (kfd) Damscheid ihren 90. Geburtstag gefeiert. „Weiberfastnacht at it’s best!“ – also in Bestform –, so lässt sich das, was die Damscheider kfd-Frauen anlässlich ihres Geburtstags auf die Beine stellten, auf den Punkt bringen. Mit Vorträgen, Musik, Show und Tanz brachten sie den karnevalistischen Frohsinn bei ihrer Sitzung im Winzersaal zum Überschäumen.