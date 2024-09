Plus Kirchberg/Frankenthal Kerstin Rudat kandidiert erneut für CDU-Landesvorstand: Kirchbergerin will „Ideenschmieden und Machen“ i Gereon Haumann (von links), Kerstin Rudat und Detlef Odenkirchen vor der Wahl in Frankenthal Foto: Helmut Klapheck/ MIT Rheinland-Pfalz Wenn sich am Samstag, 21. September, die Landes-CDU in Rheinland-Pfalz in Frankenthal mit dem dann zu wählenden Parteichef und Spitzenkandidaten Gordon Schnieder neu aufstellt, wird auch die Hunsrückerin Kerstin Rudat unter den Kandidaten sein, die künftig im Vorstand und beim geplanten Neustart der Landes-CDU Impulse setzen wollen. Lesezeit: 1 Minute

Die Unternehmerin und Gründerin will sich dann für zwei weitere Jahre ehrenamtlich im Vorstand engagieren, um, so erklärt sie es in einer Pressemitteilung, die heimische Wirtschaft zu stärken und neue Ideen voranzubringen. „Wir brauchen unternehmerisches Know-how in der Politik, praxistaugliche Konzepte, mehr Freiheit und Eigenverantwortung“, sagt Rudat, und erklärt weiter, dass ...