Wer vormittags durch die Marktstraße in Kastellaun flaniert, wirft gern mal einen Blick ins Kunst- und Kulturcafé Maull. Denn schon am Morgen ist das hübsch eingerichtete, gemütliche Café ein beliebter Treffpunkt. Bei Kaffee oder Tee und einem kleinen Frühstück lässt sich dort gut in den Tag starten. Und das Mittagessen und die selbst gebackenen Kuchen am Nachmittag? Ein Gedicht.