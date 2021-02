In der vergangenen Woche haben sich SPD und CDU im Kreis zur Zukunft des Flughafens Hahn geäußert und demonstriert, dass sie jeweils klar hinter dem Flughafen stehen. Nun positionieren sich die Grünen im Rhein-Hunsrück-Kreis zum Hahn – und werben in einer aktuellen Mitteilung dafür, dass die Gewerbeansiedlung rund um den Flughafen forciert werden soll. In der Vergangenheit seien hier bereits Chancen verpasst worden.