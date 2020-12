Rhein-Hunsrück

Für das Osteressen in den Familien sind die Metzgereien im Kreis gut aufgestellt. Es wird keine Lieferengpässe geben. Fleisch- und Wurstwaren sind genügend vorhanden und man tut alles, um die Menschen gut zu versorgen. So beschreibt es Reimund Schmidt, Obermeister der Fleischerinnung Rhein-Hunsrück-Nahe, der selber eine Metzgerei in Rheinböllen und zwei weitere Filialen in Stromberg und in Simmern betreibt. Insgesamt gibt es 35 Metzgereibetriebe im ganzen Einzugsgebiet.