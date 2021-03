Über das Leben mit essbaren Tieren schreibt Heike Rosa Maria Gaudenti aus Beulich in ihrem Buch „Das tierische Selbstversorgerbuch“. Auf humorvolle Art und Weise erzählt sie darin vom ihrem Selbstversuch der Hühner- und Schweinehaltung. Damit will sie den Leser sowohl an ihren Erfahrungen teilhaben lassen als auch unterhalten.