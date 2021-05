Beim Autogottesdienst am Muttertag stehen naturgemäß die Frauen im Mittelpunkt. Doch diesmal diente die kirchliche Veranstaltung auf dem Flughafen Hahn auch als Bühne für einen Dank an einen ganz besonderen Kümmerer: Seit mehr als drei Jahrzehnten setzt sich Diakon Clemens Fey schon für Kinder und Jugendliche in der Region ein.