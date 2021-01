Emmelshausen

Das große Gebäude am Marktplatz, in dem mehr als 25 Jahre die überregional bekannte Diskothek Point von Januar 1980 bis zur endgültigen Schließung am 16. Mai 2007 im Kellergeschoss untergebracht war, ist Geschichte. Die Abrissbirne hat im Dezember kräftig gewirkt – das gesamte Haus ist abgerissen.