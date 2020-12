Kein Impfstart am 27. Dezember im Rhein-Hunsrück-Kreis – 47 Bewohner im Haus Ursula infiziert

Rhein-Hunsrück

Die Zahl der seit März registrierten Infizierten hat sich auch am Dienstag, Stand 14 Uhr, erhöht und zwar um 11 neue Fälle. 1359 Menschen aus dem Kreis sind seit März positiv auf Covid-19 getestet worden. Die Sieben-Tage-Inzidenzzahl ging wieder leicht zurück auf 157,03 (Vortag 162,85). Als genesen gelten 1116 Menschen (+26), aktuell infiziert sind 226 (-16). In Quarantäne befinden sich aktuell 495 Personen (-59). Seit Beginn der Pandemie sind mittlerweile 17 Menschen im Kreis an oder mit Covid-19 gestorben. Auf die Kommunen verteilt sich die Zahl der aktuell Infizierten wie folgt: Boppard 14 (+2), VG Hunsrück-Mittelrhein 22 (-4), VG Kastellaun 33 (unverändert), VG Kirchberg 92 (-5) und VG Simmern-Rheinböllen 65 (-8).