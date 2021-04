Die Witterung war am Ostersamstag und Ostersonntag wesentlich besser, als zuvor prognostiziert worden war – keine Überraschung also, dass sich viele potenzielle Geierlay-Besucher an diesen beiden Tagen auf den Weg in den Hunsrück machten, um die Hängeseilbrücke zwischen Mörsdorf und Sosberg zu überqueren. Allerdings scheiterte dieses Vorhaben an den eingerichteten Sperrungen, und mancher Gast zog enttäuscht wieder ab.