Rhein-Hunsrück

Das Bangen um die Zukunft der Loreley-Kliniken geht weiter. Mit dem Scheitern des SPD-Antrags im Kreistag in einer Sondersitzung am vergangenen Montag (wir berichteten) hat sich am Mittelrhein auch die Hoffnung zerschlagen, dass der Rhein-Hunsrück-Kreis bei der Krankenhaus GmbH St. Goar-Oberwesel einsteigen und die Kliniken gemeinsam mit den Städten Oberwesel, St. Goar und der Verbandsgemeinde Hunsrück-Mittelrhein in eine komplett kommunale Trägerschaft überführen wird.