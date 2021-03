Kauber Pegel steigt Montagnachmittag über 6-Meter: B 9 zwischen Oberwesel und St. Goar gesperrt

Das Wasser steigt am Mittelrhein, wenn auch langsamer als am Wochenende. Doch die 6-Meter-Marke war am Montagnachmittag am Pegel Kaub erreicht. Nachdem die Autofähre in Boppard am Wochenende ihren Betrieb eingestellt hatte, blieb auch die „Loreley VI“ am Montag in St. Goar am Ufer. Nur die Personenfähre „Felix“ verkehrte noch zwischen den beiden Schwesternstädten St. Goar und St. Goarshausen. In St. Goar bauten die Mitarbeiter am Montagabend den Quickdamm auf, um die Innenstadt vor den Fluten zu schützen.