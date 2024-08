Plus Kastellaun Kastellauner Paar 60 Jahre verheiratet: Zusammenleben auf Augenhöhe ist Fundament ihrer Verbindung i Sabine und Ludwig Geissbauer aus Kastellaun sind seit mehr als 60 Jahren miteinander verheiratet. Foto: Werner Dupius Diamantene Hochzeit haben Sabine und Ludwig Geissbauer aus Kastellaun dieser Tage gefeiert. Mit der Trauung in Calw begann vor 60 Jahren ihr gemeinsamer Lebensweg. Lesezeit: 2 Minuten

In Breslau geboren musste Sabine Geissbauer schon als Kind in den Wirren des Zweiten Weltkrieges ihre Heimat verlassen. Aufgewachsen ist sie in Dresden. Obwohl sie eine sehr gute Schülerin war, durfte sie – weil aus einer protestantischen, nicht linientreuen Familie stammend – kein Abitur machen. 1958 floh sie mit ihrer ...