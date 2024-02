Das traditionsreiche, familiär geführte Bäckereiunternehmen Schrey mit Hauptsitz in Kastellaun verkleinert sich. Den Großteil des Filialnetzes übernimmt die Bäckerei „Die Lohners“ mit Hauptsitz in Polch. Zwei Filialen allerdings werden geschlossen. Das hat Geschäftsführer Reimund Schrey am Montagmorgen der Rhein-Hunsrück-Zeitung bestätigt. Ganz wichtig: Kein Mitarbeiter muss um seinen Arbeitsplatz fürchten; alle werden weiterbeschäftigt.