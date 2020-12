Kastellaun

Bienen sind nicht nur Honiglieferant, die brummenden Insekten sind auch wichtiger Bestandteil eines intakten Ökosystems und unverzichtbar bei der Bestäubung der Blüten. Beschäftigten sich früher vornehmlich Pfarrer und Lehrer mit den Bienen beschäftigten, so ist daraus heute, im Zeichen der Rückbesinnung auf die Natur, eine breit aufgestellte Bewegung geworden, an der vom Schüler bis zum Professor alle Teile der Gesellschaft beteiligt sind. Seit 131 Jahren gibt es den Imkerverein Kastellaun und Umgebung. Fünf Mitglieder absolvierten jetzt die Ausbildung zum Honigsachverständigen an der Imkerschule in Mayen.