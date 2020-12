Pfalzfeld

Karl Moog, langjähriger Kommunalpolitiker in seinem Heimatdorf Pfalzfeld, in der früheren Verbandsgemeinde (VG) Emmelshausen und in der fusionierten VG Hunsrück-Mittelrhein sowie im Rhein-Hunsrück-Kreis, ist am vergangenen Freitag im Alter von 69 Jahren verstorben. Am 28. Juli hätte Karl Moog seinen 70. Geburtstag gefeiert. Um ihn trauern seine Ehefrau, zwei Kinder mit Partnern sowie zahlreiche Freunde und politische Weggefährten.