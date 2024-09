Plus Simmern Karin und Josef Hartig aus Simmern feiern Diamantene Hochzeit: Paar heiratete vor 60 Jahren in Ludwigshafen i Die Eheleute Karin und Josef Hartig aus Simmern sind seit 60 Jahren verheiratet und feiern ihre Diamantene Hochzeit. Gemeinsam pflegen sie den heimischen Garten. Fotos: Werner Dupuis Foto: Werner Dupuis Diamantene Hochzeit feiern die Eheleute Karin und Josef Hartig aus Simmern. Heute vor 60 Jahren haben sie in Ludwigshafen den Bund fürs Leben geschlossen. Lesezeit: 1 Minute

Aus Kirchheimbolanden stammt die Jubilarin. Dort wurde sie geboren, hier verbrachte sie Kindheit und Jugend. Dort arbeite sie beim Arbeitsamt und lernte ihren aus Simmern im Hunsrück stammenden späteren Ehemann kennen. Als Finanzbeamter war Josef Hartig an das Finanzamt in die Stadt am Donnersberg versetzt. Nach der Hochzeit zog das ...