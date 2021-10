Das inhabergeführte Möbelhaus Preiss hat sein Zentrallager um 40 Prozent vergrößert: Mitte Oktober feierte Familie Preiss mit Mitarbeitern und Gästen die Fertigstellung des 4000 Quadratmeter großen Anbaus an das bestehende Zentrallager an der Fordstraße in Kastellaun, berichtet das Unternehmen ein einer Pressemitteilung.