Mittelrhein

Die Loreley-Kliniken schließen zum 30. September. Nach der Entscheidung der Gesellschafter am vergangenen Donnerstag begannen viele Diskussionen. So gibt es einen lauten Ruf nach einer Trägerschaft des Rhein-Hunsrück-Kreises und die offene Frage, wie es mit den beiden Krankenhäusern in Oberwesel und St. Goar grundsätzlich weitergehen kann – und falls dies der Fall ist, mit welchem Konzept. Erhebliche, teils verletzende persönliche Kritik bekamen unterdessen die beiden Bürgermeister Marius Stiehl (Stadt Oberwesel) und Peter Unkel (Verbandsgemeinde Hunsrück-Mittelrhein) zu spüren, die sich bei der Abstimmung der vier Gesellschafter enthalten hatten.