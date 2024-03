Plus Emmelshausen Kandidatenliste für die Kommunalwahl aufgestellt: CDU Emmelshausen setzt auf Volker Bernd i Die CDU-Kandidaten (von links): Alfred Muders, Jan Hickmann, Petra Busch, Thomas Hickmann, Christina Muders, René Kordel, Andreas Schmidt, Frank Fischer, Ute Ludwiczak-Klinkner, Volker Bernd, Philipp Dietrich, Julia Dietrich, Gerd Hammes, Jochen Schröder, Timo Eberhard, Kevin Kull, Michael Kneib, Jürgen Krebs, Hans Magdziak. Es fehlt: Jürgen Kneip. Foto: Christina Pörsch Lesezeit: 1 Minute Bürgermeister-Kandidat Volker Bernd führt auch die Bewerberliste der Emmelshausener CDU für die Kommunalwahl im Juni an. Das haben die Christdemokraten in ihrer Nominierungsversammlung beschlossen. Fast die Hälfte der Kandidaten ist jünger als 45 Jahre. Aus dem derzeitigen Stadtrat stellen sich fünf Personen zur Wiederwahl. Fraktionssprecher Alfred Muders gab das Ziel aus, im Stadtrat wieder stärkste Fraktion zu werden.

Als Nächstes steht die thematische Arbeit im Mittelpunkt. Gemeinsam mit den Kandidaten werden Vorhaben und Ideen für die kommenden Jahre erörtert und festgeschrieben. Schwerpunkte sind die Verkehrsplanung und Baumaßnahmen. Lebenswerter und erschwinglicher Wohnraum in attraktiver Umgebung und ansprechendem Umfeld müsse auch in Zukunft für Bürger in Emmelshausen geboten werden. Die CDU-Kandidaten ...