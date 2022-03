Rheinböllen

Kakaobutter auf der Fahrbahn: Zwei Unfälle auf der A 61 bei Rheinböllen

Zwei Unfälle haben sich am Mittwochmorgen auf der A 61 bei Rheinböllen ereignet. Die Autobahn ist an dieser Stelle bis voraussichtlich 18 Uhr in Richtung Süden gesperrt.