Junge Wildtiere leiden unter Wanderboom: Bopparder Jäger wollen auf Problematik aufmerksam machen

Eine hochtragende Ricke, die von einem freilaufenden Hund in einen Wassersammler getrieben wird und mit der Hilfe der Feuerwehr gerettet werden muss, zwei Kitze, die ebenfalls von einem Hund einen Steilhang herunter getrieben werden, wobei eins der beiden stirbt, eine führende Ricke, die sich nach der Hatz durch einen Hund in einem Drahtzaun erhängt und deren Kitze nicht gefunden werden können oder ein Kitz, das nach dem Sturz in einen Wassersammler in den Rhein flüchtet und dort ertrinkt – all diese und weitere Vorkommnisse gehörten in den vergangenen Wochen zum Alltag dreier Jäger.