Simmern

Insgesamt 2370 Unterschriften für den Erhalt des Freizeitbades Rheinböllen haben Vertreter der Jungen Union Simmern-Rheinböllen am Dienstagabend im Vorfeld der Verbandsgemeinderatssitzung in der Simmerner Hunsrückhalle an Bürgermeister Michael Boos übergeben.