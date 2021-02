Dass Corona auch die Kreativität anspornt, zeigt die Aktion der Puricelli Realschule plus in Rheinböllen. Um Geld für Futterspenden für den durch den Lockdown seit Wochen geschlossenen Tierpark Rheinböllen sammeln zu können, veranstaltete am Dienstag die Schulgemeinschaft ein besonderes sportliches Event: „Jump and Run for Bölli“, nannte die Schule ihre Aktion, bei der bislang 8700 Euro zusammengekommen sind.