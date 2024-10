Julian Joswig will in den Bundestag: Grüne stellen für Wahlkreis Mosel/Rhein-Hunsrück Kandidat auf

Julian Joswig ist Direktkandidat der Grünen für den Wahlkreis 199 Mosel/Rhein-Hunsrück. In einer gemeinsamen Versammlung nominierten ihn die Kreisverbände Rhein-Hunsrück, Cochem-Zell und Bernkastel-Wittlich einstimmig.

Will für die Grünen in den Bundestag: Julian Joswig. Foto: Anja Kaspari

Joswig, der 1993 in Boppard geboren wurde, kandidierte bereits bei der Bundestagswahl 2021 im Wahlkreis Mosel/Rhein-Hunsrück sowie auf Listenplatz sechs der rheinland-pfälzischen Landesliste, wobei er den Einzug ins Parlament nur knapp verpasste, teilen die Grünen weiter mit. Seit 2020 ist Joswig Projektentwickler für Bundesbehörden und -ministerien.

Während der Versammlung erläuterte der Kandidat seine politischen Schwerpunkte. Neben dem Einsatz für die Region und ihre Themen, von der Energiewende über die Sicherung der Daseinsvorsorge im ländlichen Raum bis zum nachhaltigen Tourismus und Weinbau, will er sich vor allem für eine nachhaltige Wirtschafts- und Finanzpolitik einsetzen. Besonders am Herzen liegt ihm aber auch die Europapolitik. In diesem Zusammenhang kritisierte er die aktuellen Grenzkontrollen. Deutschland würde sich dadurch zunehmend isolieren.

Abschließend betonte er, es sei für die Grünen an der Zeit, Vertrauen zurückzugewinnen – gerade bei jungen Menschen und im ländlichen Raum. Und dies gehe am besten mit einer zukunftsorientierten Politik und positiver Kommunikation. red