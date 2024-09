Plus Oberwesel

Julia Lambrich ist Deutsche Weinprinzessin: Weinhoheit in Oberwesel gebührend empfangen

i Die Stadt Oberwesel empfing am Sonntag eine „überglückliche, dankbare und erleichterte“ neue Deutsche Weinprinzessin Julia Lambrich. Mit ihr freut sich auch die Familie mit Mutter Ute, Vater Albert, Bruder Max (rechts der Weinprinzessin), Lea Rindsfüsser und Daniel Frickhofen. Foto: Philipp Lauer

Die neue Deutsche Weinprinzessin Julia Lambrich ist nach der Wahl am Sonntag mit einem offiziellen Empfang in ihrer Heimatstadt Oberwesel begrüßt worden. Spätestens seit ihrem Einzug in das Finale fieberten unzählige Menschen in der Region mit der Mittelrhein-Weinkönigin mit und freuten sich am Freitagabend mit ihr. So wurde auch ihr erster Auftritt als eine der höchsten Repräsentantinnen des deutschen Weins mit Spannung erwartet.