Sohren

Das Jugendzentrum in Sohren versucht auch in der Corona-Krise für Kinder und Jugendliche da zu sein. Markus Bongard, Ortsbürgermeister von Sohren, erzählt, dass das Haus, in dem das Jugendzentrum untergebracht ist, früher die ehemalige Gemeinschaftsgefrieranlage war. Man freue sich seitens der Ortsgemeinde sehr darüber, dass das Gebäude eine sinnvolle Nutzung gefunden hat.