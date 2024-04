Plus Simmern-Rheinböllen Jugendparlament der VG Simmern-Rheinböllen wird neu gewählt: Zuvor Diskussion mit Bundestagsabgeordneter i Jugendliche können mit der Bundestagsabgeordneten der FDP, Carina Konrad, diskutieren. Foto: FDP/Stefan Trocha In der dritten Aprilwoche hat das Jugendparlament der Verbandsgemeinde (VG) Simmern-Rheinböllen zwei Veranstaltungen organisiert. Am Donnerstag, 18. April, diskutiert die Hunsrücker Bundestagsabgeordnete Carina Konrad (FDP) mit interessierten Jugendlichen. Lesezeit: 1 Minute

Das Event startet um 18 Uhr im Ava Arthouse in der Simmerner Fußgängerzone, teilt der Vorstand des Jugendparlaments mit. Am Abend bietet sich jungen Leuten die Möglichkeit, in gemütlicher Atmosphäre über aktuelle politische Themen zu sprechen. „Als Special gibt das Jugendparlament jedem Besucher ein Getränk aus“, heißt es in der ...