Jugendhilfeträger im Rhein-Hunsrück-Kreis besorgt: Verwaltung kann Zuschüsse noch nicht auszahlen

i Die Jugendbegegnungsstätte (JBS) St. Michael in Boppard veranstaltet regelmäßig den Jungentag. Das Angebot wird gut angenommen, wie dieses Foto der Veranstaltung im vergangenen Jahr zeigt. Foto: Hermann Schmitt

Einige Träger der freien Jugendhilfe im Rhein-Hunsrück-Kreis sehen ihre Angebote in Jugendtreffs, aber auch bereits geplante Kinder- und Jugendfreizeiten für 2024 in Gefahr. Der Kreis darf ihnen ihre vorgesehenen Zuschüsse aktuell nicht auszahlen. In einer Pressemitteilung und Schreiben an die Kreisverwaltung beschreiben die Träger ihre Lage und drücken Sorgen aus.