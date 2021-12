Der Verbandsgemeinderat (VG) Simmern-Rheinböllen hat in seiner Sitzung am Dienstag beschlossen, dem möglichen Investor für den Ankauf, die Sanierung und die Weiterführung der Jugendherberge Sargenroth, einen Zuschuss in Höhe von 500.000 Euro in Aussicht zu stellen. Das entschied der Rat mehrheitlich bei einer Gegenstimme.