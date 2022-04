In die Jugendherberge Sargenroth ziehen voraussichtlich nach Ostern Flüchtlinge ein. Michael Boos, Bürgermeister der Verbandsgemeinde (VG) Simmern-Rheinböllen, unterrichtete den Verbandsgemeinderat in seiner jüngsten Sitzung am Dienstag darüber, dass die VG die Jugendherberge anmieten werde.