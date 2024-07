Plus Simmern Jugendcafé Simmern lädt ein: Buntes Ferienprogramm i Auch verschiedene Brettspiele werden während des Ferienangebots im Jugendcafé in Simmern angeboten. Foto: picture alliance/dpa/Roland Weihrauch Der Sommer ist da und die Gemeinde- und Jugendpädagogik des evangelischen Kirchenkreises Simmern-Trarbach hat pünktlich zum Ferienbeginn ein tolles Programm auf die Beine gestellt. Lesezeit: 2 Minuten

„Wenn ihr die Ferien in Simmern verbringt und nach Spaß, Action und neuen Freunden sucht, dann seid ihr hier genau richtig“, heißt es in der Pressemitteilung, die sich explizit an Kinder und Jugendliche richtet. Gemeindepädagoge Benjamin Kretschmann und Jugendreferent Wolfgang Larbig (Juca) haben ein vielfältiges Programm zusammengestellt, um den ...