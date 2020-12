Koblenz/Trier/Saarbrücken

„Das sind unglaublich schwierige Situationen“, hat der Trierer Bischof Dr. Stephan Ackermann im Hinblick auf die derzeitige Corona-Pandemie, insbesondere in den ärmsten Ländern der Welt und in den Flüchtlingslagern, in einem Video anlässlich der European Solidarity Challenge gesagt. „Umso großartiger ist es, dass die Aktion ‚Wir gegen Rassismus‘ hier zusammen mit Caritas International helfen will.“